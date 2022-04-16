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رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

السبت، 16 أبريل 2022 04:30 ص
رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين رابطة العالم الإسلامي
كتب - إسماعيل رفعت

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أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العُزّل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.
 
وندَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العام للرابطة ومجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية بهذا التصعيد الخطر، الذي يمس حرمة المقدسات الإسلامية وأمن وسكينة المصلين، فضلاً عن الاعتداء عليهم، وتأثير ذلك على فُرَص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
 
وأشار إلى أن هذا التصعيد مخالف لجميع الشرائع ويُعد انتهاكاً للقرارات والمواثيق والأعراف الدولية ذوات الصلة، داعيا المجتمع الدولي لإيقافه وإدانته.
 
 

رابطة العالم الإسلامي

الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى

اقتحام الأقصى

اخبار فلسطين

محمد بن عبدالكريم العيسى

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