رئيس مجلس النواب اللبناني: عيد الفصح محطة لاستخلاص العبر وإنهاء آلام اللبنانيين

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وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التهنئة للبنانيين وأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، معبرا عن أمله في أن يشكل الفصح محطة للبنانيين لاستخلاص ما تجسده هذه المناسبة الروحية الإنسانية المجيدة من دروس وعبر وقيم في التضحية والرجاء والأمل من أجل التأسيس لقيامة وخلاص حقيقيين للبنان ونهاية لآلام اللبنانيين في كل ما يتصل بحاضرهم ومستقبلهم ووجودهم.

ودعا بري، في بيان له اليوم، إلى نبذ الحقد وإشاعة المحبة وتمتين أواصر الوحدة، مشددا على أن حب الأوطان من الإيمان.

وأضاف أن عيد الفصح يمر بينما تختبر الإنسانية كلها بما يحدث للشعب الفلسطيني على أرض بيت المقدس وبيت لحم وكنيسة المهد وجبل المكبر وباب العامود وجنين، مشددا على فلسطين وحقها وحق شعبها هي باقية والاحتلال إلى زوال.