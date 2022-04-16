رئيس جهاز مدينة بدر يلتقى سكان الحى السادس لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

كتب أحمد حسن

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، لقاءً مع ممثلي سكان وقاطنى الحى السادس بالمدينة " أراضى عمارات إسكان اجتماعى " لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات بالجهاز، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتواجد الميداني والعمل على حل مشكلات السكان.

وخلال اللقاء، استمع رئيس جهاز مدينة بدر، إلى آراء وشكاوى السكان، للوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالحى، ومن ضمنها توفير خطوط نقل داخلي وخارجي، لافتاً إلى أنه جارِ طرح عددٍ من الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة لراحة السكان المخصص لهم قطع أراضى بالحى السادس.

كما أكد المهندس عمار مندور، للسكان مالكى قطع الأراضى، أنه تم مخاطبة شركات المحمول لدخول الخدمة داخل الحى، موضحاً أنه تم دخول شركة لأعمال صيانة مرافق المياه والصرف الصحى، كما تم دخول شركة كهرباء لصيانة شبكة الإنارة وعمل الصيانة لها، وتم أيضا تشغيل موزع كهرباء الخدمة بنسبة 90% من الحي.

من جانبهم، أشاد سكان المدينة بدور الجهاز وسرعة الاستجابة إلى مشاكلهم والتغلب عليها، موجهين الشكر لمسئولي الجهاز على الجهود المبذولة بالقطاعات المختلفة بالمدينة.