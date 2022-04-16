دورة للعاملين بشركة الصرف الصحى بالشرقية حول أساسيات تشغيل محطات المعالجة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفيذ دورة تدريبية على مدار 5 أيام للفنيين بالشركة بعنوان "أساسيات تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي"، وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بالشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الدورة التدريبية تم تقديم محاضرات نظرية لفنيين تشغيل الصرف الصحي لتعريفهم بمنظومة الصرف الصحي المتكاملة ومكونات نظام تجميع الصرف الصحي وتعليمات التشغيل القياسية للمولدات بمحطات معالجة الصرف الصحي، لافتاً إلى أنه في نهاية الدورة التدريبية تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على إستخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.