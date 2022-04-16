خادمة متهمة بسرقة مجوهرات من منزل بالمعادى: "شاركت فى البحث عن المسروقات"

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

اعترفت خادمة بسرقة مجوهرات وأموال من داخل منزل بالمعادي تعمل به، مستغلة معرفتها بتفاصيل المنزل والأموال الموجودة به، وأنها حاولت إبعاد الشبهة عن نفسها بمشاركة صاحب المنزل فى البحث عن المفقودات.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالى - المصوغات الذهبية) بمسكنها كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات واتهمها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.