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حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 1809 مرضى خلال قافلة طبية بقرية الرياض

السبت، 16 أبريل 2022 11:38 ص
حياة كريمة بالشرقية.. الكشف على 1809 مرضى خلال قافلة طبية بقرية الرياض القافلة الطبية بقرية الرياض بأبوكبير
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الرياض التابعة لمركز أبو كبير، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، والتي أستمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأسنان، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1809 مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 18 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية. 


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