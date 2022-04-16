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حياة كريمة بالأقصر.. مكتبة الكيمان تنظم يوما للأطفال للتعريف بمشروعاتها

السبت، 16 أبريل 2022 07:28 م
حياة كريمة بالأقصر.. مكتبة الكيمان تنظم يوما للأطفال للتعريف بمشروعاتها مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوما ثقافيا للأطفال
الأقصر - أحمد مرعى

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نظمت مكتبة الكيمان الثقافية فعاليات يوم ثقافى جديد فى قرية الكيمان بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقرية الكيمان، والتى شملت عقد محاضرة بعنوان "جهود الدولة في توفير حياة كريمة" الجزء الثاني، وتحدث شعبان سعد الحداد مسئول المكتبة عن الحق في الحياة ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

وتم خلال المحاضرة بمكتبة الكيمان الثقافية، شرح وذكر لأهم المشاريع التي تنفذها حياة كريمة مثل"تطوير مركز شباب الكيمان، ومركز شباب طفنيس، ومركز شباب الغريرة، رفع كفاءة وحدة إسعاف الكيمان، إنشاء وتطوير وحدة التضامن الإجتماعى بالكيمان"، كما أقيمت أمسية شعرية للشاعر السيد حلمي وألقى قصيدة "أهلا رمضان".

وبجانب ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية ورسومات فنية بعنوان "زينة رمضان " نفذها أحمد أمين عبدالرحمن مع مجموعة من رواد المكتبة مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر، بجانب فقرة اكتشاف مواهب أطفال أدارها السيد الطاهر  وتضمنت إلقاء قصيدة شعر بعنوان "لما جيت أكتب عن أمي" كلمات الشاعر هشام الجخ ألقتها شهد جابر محمد الطاهر، وقصيدة "نعمة الصحة" ألقتها الطالبة هاجر مصطفى عبد الفتاح، وقصيدة "سيرة النبي" إلقاء شهد جابر محمد الطاهر، بالإضافة إلى ورشة حكي قصة "وبالوالدين إحسانا" ألقاها محمد زين العابدين بصحبة مجموعة من الأطفال، وفى الختام قدم عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية وتضمن عدة أغاني منها "القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، أهلا رمضان".

مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوم ثقافي جديد للأطفال (1)
مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوم ثقافي جديد للأطفال (1)

 

مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوم ثقافي جديد للأطفال (2)
مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوم ثقافي جديد للأطفال (2)

 

مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوم ثقافي جديد للأطفال (3)
مكتبة الكيمان الثقافية تنظم يوم ثقافي جديد للأطفال (3)

 


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