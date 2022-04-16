حملات ميدانية للمرور لضمان انتظام الخدمة والتزام السائقين بتعريفة الأجرة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام محافظة بنى سويف، تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمتابعة الميدانية لانتظام الخدمة بمواقف السيارات العمومية وغيرها، والتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة، وذلك بعد الزيادة بقيمة "25 قرشًا فقط" فى أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار"، والتى أقرتها لجنة التسعير التلقائى المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها "مارس الماضي"، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية.

وتم تنفيذ حملة ميدانية على موقف محى الدين، تحت اشراف أشرف حماد مدير عام المتابعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ، للاطمئنان على انتظام حركة جميع سيارات الأجرة سواء الخطوط الداخلية أو المحافظات، وتم الاستفسار من المواطنين وتم تشكيل فريق عمل ميدانى من المواقف والمتابعة والمرور لاستمرار المتابعة الميدانية ، والتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لتنفيذ حملات مماثلة على مواقف السيارات ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ومن جانبه شدد المحافظ على تكثيف واستمرار الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أى مخالفات فى هذا الشأن، مع تفعيل خطوط الشكاوى المعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات، وغرفة العمليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال أية شكوى ترد من المواطنين فى أى مركز أو مدينة.