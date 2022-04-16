جامعة الإسكندرية تشغل مراتب متقدمة ضمن تصنيف‎ QS ‎البريطاني بالتخصصات لـ2022

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج تصنيف QS البريطاني بالتخصصات لعام 2022، حيث شغلت جامعة الإسكندرية المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 323 عالمياً في تخصص الهندسة والتكنولوجية، كما تميزت الجامعة في الترتيب عالمياً في تخصص هندسة البترول حيث شغلت الترتيب51– 100، وفي الهندسة المدنية 150–200، وفي الهندسة الكهربية والإلكترونية 151– 200، وفي الهندسة الميكانيكية 301– 350، وفي الهندسة الكيميائية351- 400.
وأضاف رئيس الجامعة فى بيان أن الجامعة شغلت الترتيب 375 عالمياً في تخصص العلوم الحياتية والطب، وتميزت جامعة الأسكندرية في الترتيب عالمياً في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية حيث شغلت الترتيب 151 – 200، وفي الزراعة والغابات 201 – 250، وفي الطب 351 – 400، وفي العلوم البيولوجية 451 – 500، وقال أن جامعة الأسكندرية أدرجت أيضاً في تخصص العلوم الطبيعية، وتميزت في علوم المواد وشغلت المرتبة 401 – 410، وفي الكيمياء بالمرتبة 451 – 500 على مستوى دول العالم.
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