جامعة الإسكندرية تشغل مراتب متقدمة ضمن تصنيف‎ QS ‎البريطاني بالتخصصات لـ2022

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج تصنيف‎ QS ‎البريطاني بالتخصصات لعام 2022، حيث شغلت جامعة الإسكندرية المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 323 عالمياً في تخصص ‏الهندسة والتكنولوجية، كما تميزت الجامعة في الترتيب عالمياً في تخصص هندسة ‏البترول حيث شغلت الترتيب51– 100، وفي الهندسة المدنية 150–200، وفي الهندسة ‏الكهربية والإلكترونية 151– 200، وفي الهندسة الميكانيكية 301– 350، وفي الهندسة ‏الكيميائية351- 400.‏

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان أن الجامعة شغلت الترتيب 375 عالمياً في تخصص العلوم الحياتية والطب، وتميزت جامعة الأسكندرية ‏في الترتيب عالمياً في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية حيث شغلت الترتيب 151 – 200، وفي ‏الزراعة والغابات 201 – 250، وفي الطب 351 – 400، وفي العلوم البيولوجية 451 – 500، وقال أن جامعة الأسكندرية أدرجت أيضاً في تخصص العلوم الطبيعية، وتميزت في علوم المواد وشغلت ‏المرتبة 401 – 410، وفي الكيمياء بالمرتبة 451 – 500 على مستوى دول العالم‎.