توزيع 4 أطنان لحوم على 4 آلاف أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، أعمال توزيع 4 أطنان لحوم يستفيد بها 4 آلاف أسرة من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بجميع الوحدات الإجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار مشروع وزارة الأوقاف لصكوك الإطعام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وممثلي مديرية الأوقاف بالإسكندرية.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أنه حتى الآن استفادت نحو 36 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة من مشروع وزارة الأوقاف صكوك الإطعام، وخاصة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ببرج العرب.

وأكدت أنه في ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية فأن الأجهزة التنفيذية حريصة على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.