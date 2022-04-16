تنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية بقرى أسوان.. اعرف التفاصيل

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فرع ثقافة أسوان بقيادة نجوى أحمد سيد، تنظيم البرامج والأنشطة والقوافل الثقافية بالتعاون مع الأوقاف والشباب والرياضة ، وأيضاً الجهات المعنية والمجتمع المدنى وذلك داخل قرية القنادلة بإدفو، والتى تضمنت إلقاء محاضرة عن " غزوة بدر الكبرى " ، أعقبة تنظيم أمسية شعرية ، وعرض إنشاد دينى ، كما تم عقد محاضرة بعنوان " طريق الحكى فى الموسيقى " بقصر ثقافة العقاد ، ومحاضرة أخرى عن " آداب الطيام لذوى الإحتياجات الخاصة " لقصر ثقافة أسوان، بالتعاون مع مركز شباب بدر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية وخلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم.

وتنظيم قافلة ثقافية بمكتبة بحى السلام بالعلاقى تضمنت ورشة حكى للأطفال " لمة رمضان " وورشة فنية عن تدوير الزجاجات الفارغة ، وكذا تنظيم أمسية شعرية وعرف فنى لفرقة الموسيقى العربية ، مع إلقاء محاضرة أيضاً بمكتبة حى السلام بعنوان " مناهضة العنف ضد المرأة " ، وهو الذى توازى مع عقد ندوة بعنوان " الإسلام والدعوة للتكافل الإجتماعى " لبرنامج الواعظ التابع للأوقاف وذلك بقصر ثقافة الطفل بمنطقة خور عواضة ، بالإضافة إلى تنظيم قافلة ثقافية ببيت ثقافة كلابشة والتى تم تنفيذها بمقر الوحدة المحلية للمدينة ، وقد تضمنت تنظيم محاضرة دينية ، وأيضاً أمسية شعرية ، وورشة لتدوير المخلفات ، وعرض إنشاد دينى ، علاوة على عقد محاضرة بمدرسة دراو الإبتدائية ، وبيت ثقافة دراو بعنوان " عظماء من بلدنا – الدكتور أحمد زويل " ، وأيضاً محاضرة عن " فضل الصيام " بالمدرسة الإعدادية المشتركة لمكتبة الشطب بدراو ضمن برنامج الواعظ ، مع تنظيم ورشة فنية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع ، فضلاً عن تنظيم ورشة فنية عن " الأشكال الرمضانية " بقصر ثقافة السباعية .