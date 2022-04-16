تموين الجيزة تواصل الحملات على الأسواق والمحلات لضبط المتهمين بالغش التجاري

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لملاحقة المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع الغذائية مجهولة المصدر، والمنتجات المغشوشة، بالأسواق والمحلات التجارية.

تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط وتحرير 88 قضية تموينية متنوعة بين حيازة لحوم ودواجن مجهولة المصدر بدون بيانات، وغش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.