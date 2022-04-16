تطهير خطوط ومطابق الصرف الصحى بشبين الكوم المنوفية طبقا للخطة الدورية

المنوفية - محمد فتحى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم خطوط ومطابق وغرف الصرف الصحي، وذلك تنفيذا لخطتها الدورية والخطة الاستثنائية والتي تضعها انسجاما مع فصل الصيف، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الغرف والحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة العمر الافتراضي طبقا للحاجة إليها.

وأكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الهدف من خطة التطهير والتعقيم الدورية لشبكات الصرف الصحي منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة وتجنب حدوث طفوحات بالشوارع ناجمة عن وجود انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي نظرا لسوء استخدام بعض المواطنين. وذكر أنه تم تطهير عدة شوارع بمدينة شبين الكوم حيث تم تطهير ليلى لشارع ياسين عبد الغفار أمام مستشفى الجامعة وشارع الوراقى بالحى القبلى و مساكن العمال وشارع رشدى.

كما تم التطهير الليلى للمطابق بشارع جمال عبد الناصر البحرى، كما قامت فرق التشغيل والصيانة مسبقا بتطهير نفق السمك ونفق البساتين بالحى الغربى ومساكن العمال على مرحلتين، وتم تطهير شارع صبيح وشارع خالد ابن الوليد وشارع ناصر عجبان المتفرع من زاوية الجبرى وشارع دنشواى بالحى الغربى وكذلك تطهير جميع مطابق شارع الجلاء البحرى وشارع ابن الرشيد؛ وسوف تستمر أعمال التطهير بمختلف المدينة طبقا للخطة الموضوعة تجنبا لحدوث أى انسدادات بالخطوط.

كما تناشد الشركة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة آمنة، وتجنب السلوكيات السلبية والخاطئة التي تؤدي الي انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف بإلقاء المخلفات الصلبة بداخل الشبكات .

وأعرب في الختام أن الشركة تفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين من بينها الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول ومن خلال تطبيق الموبايل 125.