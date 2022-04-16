اليوم السابع
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تحصين 238 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية

السبت، 16 أبريل 2022 12:23 م
تحصين 238 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالغربية تحصين الماشية - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 238 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2022، والتى تستمر حتى نهاية أبريل الجارى.

وأشار فى بيان له إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، موضحًا أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة ، وثمن التحصين "17 جنيهاً" للأبقار والجاموس و"8 جنيهات" للأغنام والماعز .

وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، والوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

 


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