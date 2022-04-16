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تأجيل محاكمة 17 متهما بأحداث قسم العرب لـ21 مايو

السبت، 16 أبريل 2022 02:31 م
تأجيل محاكمة 17 متهما بأحداث قسم العرب لـ21 مايو محكمة ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة محاكمة 17 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث عنف قسم شرطة العرب"، حيث يواجهون تهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين، لجلسة 21 مايو لاستكمال المرافعة.

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أصدرت فى أغسطس من عام 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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الجنايات

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احداث بور سعيد

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