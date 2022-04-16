وذكرت الوكالة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) نقلها راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه منذ الـ24 من فبراير، عبر مليونين و781 ألف شخص الحدود إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".



وأضافت الوكالة أن أمس الجمعة شهد دخول 24 ألفا و400 لاجىء من أوكرانيا، مقابل 26 ألفا و800 لاجىء في اليوم الذي يسبقه.



وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.