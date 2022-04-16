بصورة جديدة.. القصر الملكى البلجيكى يحتفل بعيد ميلاد الملك فيليب

فارس البدرى

حرص القصر الملكى البلجيكى، على إصدار صورة جديدة "بورتريه" للملك فيليب، ملك بلجيكا ، احتفاءً بعيد ميلاده الثانى والستين، والذى احتفل به أمس الجمعة، والتى تم التقاطها عن طريق مصور القصر باس بوجارتس، وفقا لما ذكرته صحيفة "بروكسل تايمز".

وفيليب ملك بلجيكا هو سابع ملك للبلجيكيين، من مواليد 15 أبريل 1960 في بروكسل، وأشارت الصحيفة، إلى أن البورتريه الجديد، تم التقاطه للملك فى مطلع شهر إبريل، فى القصر حيث يعيس كمع زوجته الملكة ماتيلدا وأطفالهما الأربعة.



القصر الملكى البلجيكى



ملك بلجيكا

ومن جهة أخرى، فإن عيد ميلاد الملك ليس الاحتفال الوحيد هذا الأسبوع، حيث تحتفل ابنته الأميرة إيلينور بعيد ميلادها اليوم السبت، والذى يوافق 16 أبريل، إذ ستبلغ من العمر 14 عامًا.

وفى سياق آخر، قرر الملك فيليب، ملك بلجيكا، فتح منزلين مملوكين من قبل الصندوق الملكي البلجيكي لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستستضيف العائلة الملكية البلجيكية، ثلاث عائلات أوكرانية فرت من وطنها الذي مزقته الحرب، في منزلين من منازلها الملكية ببلجيكا.

المنزلان الملكيان يقعان في بروكسل والمنطقة الجنوبية من والونيا، حسب "بي بي سي"، وتأتي هذه الخطوة بعد أن التقى الملك فيليب باللاجئين الأوكرانيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، في مركز التسجيل في مبنى معرض بروكسل، فيما قال متحدث باسم القصر الملكي، إن الملك تأثر بالتجربة، وأعلن قرار استضافة العائلات الأوكرانية بعد ذلك بوقت قصير.

واستضافت العائلة الملكية البلجيكية في الماضي الأشخاص الأكثر ضعفًا والذين تعرضوا لأزمات، ففي العام الماضي، قاموا بإيواء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في أسوأ فيضانات في بلجيكا في منازل يملكها الصندوق الملكي.

وفر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا في أعقاب دخول القوات الروسي للبلاد في 24 فبراير، ذهب أكثر من نصفهم إلى بولندا، في حين تم تسجيل أكثر من 10000 في بلجيكا حيث حصلوا على الحماية الدولية.