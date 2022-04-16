بايدن ونائبته يقدمان إقراراتهما الضريبية للعام 2021

نشر الرئيس الأمريكى جو بايدن وقرينته جيل عائداتهما التى يُستحق عنها ضرائب اتحادية وهو ما أوضح أن الزوجين كسبا أكثر من 600 ألف دولار فى العام الماضى وأنهما دفعا ضريبة دخل اتحادية فعلية نسبتها 24.6 فى المئة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وتبرع الرئيس وقرينته بما نسبته 2.8 فى المئة من دخلهما أو 17384 دولارا للجمعيات الخيرية بما فى ذلك 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن التى تعمل لمنع الإساءة للأطفال. وتوفى بو بايدن، نجل الرئيس، بالسرطان فى عام 2015.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزوجته قدما إقرارا بدخلهما فى عام 2021، وهو أول عام لهما فى البيت الأبيض، والذى جاء متماشيا تقريبا مع العام الماضى بضرائب اتحادية مستحقة بنسبة 24.6 بالمئة.

وذكر الزوجان فى إقرار الدخل أن إجمالى الدخل الاتحادى الذى حققاه بلغ 610702 دولار ودفعا 150439 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل. كان الزوجان قد أعلنا العام الأسبق عندما كان بايدن مرشحا للرئاسة تحقيق دخل بلغ 607336 دولارا.

وحصل بايدن على 378333 دولارا كراتب رئاسي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار لأنه دخل البيت الأبيض فى 20 يناير. وكسبت جيل بايدن 67116 دولارا من وظيفتها كأستاذ فى كلية نورث فرجينيا.

وقال البيت الأبيض فى بيان "من خلال هذا الإعلان، يشارك الرئيس المواطنين الأميركيين على مدى 24 عاما فى المجمل فى تقديم الإقرارات الضريبية، مما يظهر مجددا التزامه بالشفافية مع الشعب الأميركى فيما يتعلق بالشؤون المالية للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالى بلغ مليونا و655563 دولارا ودفعا 523371 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6 بالمئة.