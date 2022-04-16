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انهيار سيدة بعد الحكم بالإعدام على ابنها وسجنها 10 سنوات لقتلهما شابا..فيديو

السبت، 16 أبريل 2022 02:41 م
انهيار سيدة بعد الحكم بالإعدام على ابنها وسجنها 10 سنوات لقتلهما شابا..فيديو كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، للحظة الحكم على المتهم بقتل شاب فى منطقة الأميرية بسبب ركنة سيارة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا بعد تصديق فضيلة المفتى وبالسجن 10 سنوات لوالدته وشقيقه، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى الأميرية. 

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر.

وانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.

 


جنايات القاهرة

شهيد الاميرية

الاميرية

اخبار الحوادث

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