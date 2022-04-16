اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اندلاع أعمال شغب بوسط السويد قبل مظاهرة لليمين المتطرف

السبت، 16 أبريل 2022 04:00 ص
اندلاع أعمال شغب بوسط السويد قبل مظاهرة لليمين المتطرف مظاهرات بالسويد - أرشيفية
وكالات

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اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة أوريبرو بوسط السويد، الجمعة، مع مهاجمة محتجين متناحرين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لليمين المتطرف.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إنه تم إضرام النار في 4 سيارات شرطة، كما أصيب ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة وشخص واحد بجروح عندما رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، وقامت مجموعات كبيرة بمهاجمة أسيجة الشرطة.

ونظم المظاهرة راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي. وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة لتهدئة الوضع وفي وقت لاحق من المساء قالت إن معظم المتظاهرين المناوئين غادروا المنطقة.

وتحول عدد من الاحتجاجات المناهضة للمظاهرات التي كان بالودان يعتزم تنظيمها والتي تم إلغاء بعضها في المدن السويدية إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.


السويد

أوريبرو

راسموس بالودان

حزب هارد لاين

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