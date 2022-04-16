اندلاع أعمال شغب بوسط السويد قبل مظاهرة لليمين المتطرف

اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة أوريبرو بوسط السويد، الجمعة، مع مهاجمة محتجين متناحرين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لليمين المتطرف.
وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إنه تم إضرام النار في 4 سيارات شرطة، كما أصيب ما لا يقل عن 4 من أفراد الشرطة وشخص واحد بجروح عندما رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة، وقامت مجموعات كبيرة بمهاجمة أسيجة الشرطة.
ونظم المظاهرة راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي. وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة لتهدئة الوضع وفي وقت لاحق من المساء قالت إن معظم المتظاهرين المناوئين غادروا المنطقة.
وتحول عدد من الاحتجاجات المناهضة للمظاهرات التي كان بالودان يعتزم تنظيمها والتي تم إلغاء بعضها في المدن السويدية إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.
اندلاع أعمال شغب بوسط السويد قبل مظاهرة لليمين المتطرفالسبت، 16 أبريل 2022 04:00 ص
مظاهرات بالسويد - أرشيفية
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اندلعت أعمال شغب عنيفة في مدينة أوريبرو بوسط السويد، الجمعة، مع مهاجمة محتجين متناحرين الشرطة قبل مظاهرة مزمعة لليمين المتطرف.
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