"المرور" تجهز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بمحيط إنشاء "مترو مدكور"

كتب عبد الرحمن سيد

جهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة حركة السيارات بشكل لحظى، ومنع ظهور أي كثافات مرورية للمركبات بمحيط تحويلات مرورية، بعد غلق كلي لشارع الهرم، لإنشاء محطة مترو مدكور، بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً)، حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) فى الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى إنه تم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في المنطقة المشار إليها حتى انتهاء الأعمال، وتم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهى كالتالى:

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد" والصعود أعلى الكوبرى، ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون"، ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير، ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً الى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

ولفت المصدر إلى أن تلك الأعمال ضمن الإجراءات التنسيقية الخاصة ااستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية) واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فانه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18 م).