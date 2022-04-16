الكل بيشارك فى تجهيز الأكل.. قرية بتعمل مائدة رحمن من السبعينيات حتى الآن.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشر من إحدى قرى محافظة قنا والتى اعتادت على تجهيز أكل المائدة من السبعينيات بمشاركة أهالى القرية ومساهمة أهل الخير فى شهر رمضان من كل عام.

قال جلال الفولى، أن اعتاد على مشاركة أهل القرية فى تجهيز الطعام للمائدة وذلك منذ سنوات، حيث تعلم الطبخ أثناء عمله فى السياحة لأكثر من 21 عاما، ووهب يومه للتطوع بدون مقابل فى شهر رمضان وتجهيز أكلات متنوعة للمائدة، فمنها تجهيز اللحوم والفاصوليا والبامية والبطاطس والملوخية والأرز والسلطات.

وأوضح محمد مهدى، من الأهالى، أن أهالى القرية منذ سنوات ولمدة تزيد عن 40 عاما، وقام عدد من أهالى الخير فى القرية ببدء فكرة المائدة وكان تخرج المائدة فى صورة صوانى من المنازل، وفى عام 2016 تحولت إلى مائدة ثابته بالقرب من كوبرى القرية.

وأشار مهدى، إلى أن العديد من الأشخاص يشاركون فى ثواب المائدة، فمنهم من يشارك بالنقود ومنهم من يشارك بالسلع الأساسية فى المائدة والتمور، والشباب والكبار يتواجدون فى مكان واحد للعمل والتطوع.