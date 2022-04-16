اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 06:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يدين اقتحام المسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين

السبت، 16 أبريل 2022 06:00 ص
العراق يدين اقتحام المسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين القدس - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دان العراق، اقتحام المسجد الأقصى وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر استخدام العنف المفرط من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن "العراق يعرب عن إدانته الشديدة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من ارتفاع وتيرة العنف واتساع لنطاق عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مفرط للعنف ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات".

وأضاف البيان: "نؤكد رفض العراق لأي تحريض، بما في ذلك الدعوات المُدانة باقتحام المقدسات، كمسجدي الأقصى والصخرة، وغيرهما. وفيما ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، فإن العراق يعرب عن انحيازه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه باسترجاع كافة حقوقه".

وأكد أن "لغة العنف التي تنتهجها إسرائيل تنبئ بمزيد من الاحتقان، وتكرس مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".


القدس

اخبار القدس

العراق

اخبار العراق

الاقصى

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

واشنطن: نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف في القدس

السبت، 16 أبريل 2022 01:02 ص

البرلمان العربى يدين التصعيد الإسرائيلى فى جنين والقدس

الأربعاء، 13 أبريل 2022 07:33 م

اعتقال 17 فلسطينيًا فى الضفة الغربية ومصور صحفى وشابين بالقدس المُحتلة

الأربعاء، 13 أبريل 2022 03:51 م

الجامعة العربية تحذر من خطورة الأوضاع بالقدس وتطالب بمزيد من الضغط على إسرائيل

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:58 م

إسرائيل تلعب بالنار وتدفع نحو تصعيد الأوضاع في القدس.. جماعات الهيكل تخصص مبلغا ماليا لمن يذبح القرابين داخل الأقصى.. الرئاسة الفلسطينية: سيوصلنا إلى مفترق خطير.. مستشار أبو مازن: سيوقد نارا يطال لهيبها العالم

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة