اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: مقتل جنديين وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالى

السبت، 16 أبريل 2022 11:00 م
العراق: مقتل جنديين وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالى الأمن العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت، بأن جنديين عراقيين قتلا وأصيب آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالي.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي في ربوع البلاد.
 


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عبوة ناسفة

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