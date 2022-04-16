اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 08:57 م
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الصحة: إجراء 3 حالات قسطرة مخية علاجية فى مستشفى بالجيزة

السبت، 16 أبريل 2022 08:22 م
الصحة: إجراء 3 حالات قسطرة مخية علاجية فى مستشفى بالجيزة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصى، بعمل 3 حالات قسطرة مخية علاجية وعمل توسيع وتركيب دعامة لثلاث حالات تعانى من ضيق شديد بالشريان القاعدى الخلفى وكانت تسبب جلطات متكررة ونسبة الوفاة من هذه الجلطات كبيرة.

وتم عمل التوسيع وتركيب الدعامة للحالات الثلاثة عن طريق القسطرة متناهية الصغر وهى خدمة مقدمة من المستشفى، وهى من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن

شمل الفريق المعالج الدكتور محمد خالد عليوة أستاذ أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس واستشارى المخ بالمستشفى، والدكتور محمد الجندى، الدكتور الواثق بالله، والدكتور ارسانى إسكندر، والدكتورة سمية هانى والدكتور محمود القاضى.

 

 


الصحة

مستشفي الهرم التخصصى

القسطرة القلبية

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