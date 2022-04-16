السيطرة على حريق نشب بــ3 أحواش فى دار السلام سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت، مدير الإدارة من السيطرة على حريق بحوش بدائرة مركز دار السلام وامتد لحوشين مجاورين دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز دار السلام، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بحوش دائرة مركز دار السلام، وتبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو "محمد أ ع" 35 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، وامتد لحوشين متجاورين ملك كل من، "عبد القادر خ س" 39 سنة عامل و"محمد ف م" 37 سنة عامل يقيمان دائرة المركز وتم الدفع بـــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم أرجعوا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول ونفوا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.