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السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بخط الصعيد خلال فترة عيد الفطر

السبت، 16 أبريل 2022 09:00 ص
السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بخط الصعيد خلال فترة عيد الفطر السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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تستعد لهيئة السكة الحديد للدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية مع بداية الأسبوع المقبل.
 
وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً.
 
وتشمل  قائمة القطارات الإضافية المقرر تدفع بها هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الفطر المبارك 8 قطارات مكيفة تقوم برحلات يومية ذهاب وعودة بخط الصعيد بالإضافة إلىالقطارات العادية الإضافية التى سيتم تشغيلها.

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