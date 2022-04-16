السجن 3 سنوات لـ3 متهمين فى قضية اختلاس أسمدة زراعية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، 3 متهمين فى قضية اختلاس أسمدة زراعية بقيمة 800 ألف جنيه من إحدى الجمعيات الزراعية بمركز كفر الزيات بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين.

كانت المحكمة قد أجلت القضية لجلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع وشهود الإثبات، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كانت نيابة الأموال العامة بطنطا قد أحالت 6 متهمين من بينهم رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية وأمين المخزن للجنايات بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت 800 ألف جنيه من حصيلة بيع أسمدة زراعية، فى القضية 34742 لسنة 2021 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم 3035 لسنة 2021 كلى غرب طنطا، وبرقم 215 لسنه 2021 أموال عامة استئناف طنطا.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المتهمين الـ6 وهم رئيس مجلس إدارة جمعية أبيج الزراعية وأمين المخزن ومفتش بالجمعية وعضو بمجلس الإدارة وكاتب الجمعية وأمين الخزينة، اختلسوا مبالغ مالية قدرت بـ800 ألف جنيه، قيمة أسمدة زراعية مخصصة للصرف للمزارعين وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.