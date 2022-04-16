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الرى: إزالة 55 ألف حالة تعد بمساحة 8 ملايين متر مربع

السبت، 16 أبريل 2022 11:25 ص
الرى: إزالة 55 ألف حالة تعد بمساحة 8 ملايين متر مربع إزالة التعديات على النيل
كتبت ـ أسماء نصار

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى،  تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .
 
أوضح التقرير، أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 55 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 8 ملايين متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
 
وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث  تم تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم بمساحة 9750 مترا مربعا بناحية قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بتأمين مركز شرطة كوم امبو وتواجد مسئولى الادارة المحلية وبإستخدام معدات الوزارة ، و تم إزالة 4 مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة 567 مترا مربعا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وإزالة 2 قرار إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 48 مترا مربعا بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس ، وإزالة 8 قرارات إزالة  لمبانى مخالفة بمساحة 255 مترا مربعا بناحية السرو بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا ، وتنفيذ 12 قرار إزالة لمباني مخالفة بمساحة 900 متر مربع بمركز أجا بمحافظة الدقهلية بتأمين قوات شرطه مركز أجا.
 
في محافظة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة، منها 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 1300 متر مربع و 2 قرار مبانى مخالفة بمساحة 180 مترا مربعا، بناحية الكتكاته والعوامية بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج بتأمين  قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينة ساقلتة وباستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات مجلس مدينة ساقلتة، وتحت إشراف مهندسي وفني الإدارة ، وتنفيذ 4  قرارات إزالة عبارة عن 3 قرارات إزالة ردم بمساحة 700 متر مربع و قرار  إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 100 متر مربع بمركز المراغة ، و 2 قرار إزالة لمبانى مخالفة  بمساحة 148 مترا مربعا بمركز دار السلام، وتنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانى مخالفة بمساحة 1200 متر مربع بناحيه الهريف الاوسط بجزيره الخزنداريه بمركز طهطا.
 
وفى محافظة البحيرة، تم إزالة 25 مخالفة لأحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة 1735 مترا مربعا بالتنسيق مع مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، و 6 مباني مخالفة بمساحة 268 مترا مربعا بمركز شبراخيت ، و2 مخالفة ردم بمساحة 210 أمتار مربعة و 2  مخالفة عمل أحواش من فروع الاشجار داخل المجري بمساحة 45 مترا مربعا بمركز المحمودية.
 
وفى محافظة أسيوط، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بمنطقة جزيرة بهيج وأولاد قناوي ببني محمد بمركز أبنوب بأسيوط عبارة عن 4 قرارات ردم بمساحة 200 متر مربع و 4 قرارات أسوار من البلوك بمساحة 230 مترا مربعا و 3 قرارات إزالة فورية لمباني بلوك بمساحة 49 مترا مربعا، وذلك بتأمين قوات مركز شرطة أبنوب وبإستخدام معدات الوزارة و تحت إشراف مهندسي وفني الوزارة ، كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة بمنطقة الوليديه لمخالفات ردم بمساحة 1600 متر مربع، وذلك بتأمين قوات قسم شرطة ثان أسيوط ، كما تم تنفيذ   3 قرارت إزالة لمبانى مخالفة بمساحة  211.5 متر مربع بقرية المندرة بحري بمركز ديروط بتأمين قوات مركز شرطة.
 
وفى محافظة قنــا، تم تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات بمساحة 640 مترا مربعا بناحية قرية جزيرة مطيرة وطوخ بمحافظة قنــا ، كما تم تنفيذ 9  قرارات ازالة بناحية قرية الفارسية وقرية البراهمة بمركز قفط ، كما تم تنفيذ 8 قرارات ازاله بناحية مركز نقاده عبارة عن 9 قرارات ردم بحجم 110 أمتار مكعبة و قرار مبانى مخالفة بمساحة 54 مترا مربعا، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة.
 

التعديات

وزارة الرى

نهر النيل

وزير الرى

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