اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يبعث رسائل إلى قادة العالم لوقف التصعيد الإسرائيلي

السبت، 16 أبريل 2022 10:00 م
الرئيس الفلسطينى يبعث رسائل إلى قادة العالم لوقف التصعيد الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وكالات

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أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل وأجرى اتصالات مع عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية، بهدف "التدخل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، السبت.

وذكرت الوكالة أن عباس "وضع قادة العالم والمنظمات الدولية في صورة الأوضاع الخطيرة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية من اقتحامات للمدن والمخيمات والقرى، وبشكل خاص ما يجري في القدس".

وأوضحت أن الرئيس الفلسطيني أرسل رسائل إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس قمة دول منظمة التعاون الإسلامي، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

ولفتت إلى أنه أجرى اتصالات مع مصر وجامعة الدول العربية والأردن وقطر، والتقى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط، والذي حمله رسالة لقيادة الاتحاد الأوروبي.


محمود عباس

فلسطين

اسرائيل

القدس

الاقصى

مجلس الاتحاد الأوروبي

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