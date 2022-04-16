اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 02:50 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة المهندس محمد تاج الدين السهلى

السبت، 16 أبريل 2022 01:16 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة المهندس محمد تاج الدين السهلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
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 أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد عادل الشاذلى للتعزية في وفاة المهندس محمد تاج الدين السهلى.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

التعزية

المهندس محمد تاج الدين السهلى

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