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الرئيس السيسي يؤكد لوفد الكونجرس على علاقات مصر الراسخة مع الولايات المتحدة

السبت، 16 أبريل 2022 12:14 م
الرئيس السيسي يؤكد لوفد الكونجرس على علاقات مصر الراسخة مع الولايات المتحدة جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "ريتشارد شيلبي"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكداً على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.
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