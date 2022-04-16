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الدفاع البريطانية: القوات الروسية دمرت جسور وفخخت طرق أثناء الانسحاب

السبت، 16 أبريل 2022 09:26 ص
الدفاع البريطانية: القوات الروسية دمرت جسور وفخخت طرق أثناء الانسحاب الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية عملت على تدمير جسور وتفخيخ طرق أثناء انسحابها، مشيرة إلى أن هناك أضرار كبيرة بالبنية التحتية في أوكرانيا بسبب القصف الروسي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت أن أضرار البنية التحتية للنقل بأوكرانيا تهدد إيصال المساعدات الإنسانية، موضحة أنه تم إجلاء مجموعة من المدنيين معظهم نساء وأطفال من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف

وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الأوكرانى منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة الخميس، أن العدد بلغ 4633 ضحية بينهم 1982 قتيلا و2651 مصابا.

وأشار المكتب الأممى، إلى أن 716 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1331 مصابا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك؛ فقد نوه إلى أن 637 مدنيا قتلوا، وأصيب 1040 أخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 79 مدنيا وأصيب 291 آخرون وذلك فى المناطق التى نصبت نفسها بنفسها.

وقال المكتب الأممى إن 1266 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1320 أصيبوا وذلك فى مناطق أوكرانية أخرى هي: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير، والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الاصابات.

وأوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

 

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