الدفاع البريطانية: القوات الروسية جعلت الوصول إلى المدن أكثر صعوبة

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، فى أحدث تقييم استخباراتى لها بشأن الوضع فى أوكرانيا، أن تدمير البنية التحتية للنقل فى أوكرانيا ، يمثل الآن تحديا كبيرا، فى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التى كانت محاصرة فى السابق من قبل روسيا.

وقالت الوزارة - فى تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ -" إن البنية التحتية للطرق فى المناطق المتضررة من الصراع فى أوكرانيا لحقت بها أضرار كبيرة، مضيفة أنه علاوة على تدمير الجسور وترك ألغام أرضية، فإن القوات الروسية جعلت الوصول إلى المدن أكثر صعوبة حيث إنها خلفت وراءها مركبات عسكرية أثناء انسحابها من شمال أوكرانيا".

ونوهت بأنه تم تدمير الجسور فى مدينة "تشيرنيهيف" ومحيطها، ولم يتبق سوى جسر واحد للمشاة فى المدينة عبر نهر ديسنا.