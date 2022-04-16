الداخلية تضبط 62 ديلر بمحيط الكافتيريات على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام، عن ضبط (51) قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (62) متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (9,230 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (4,395 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (4 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (1,350 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (60 جرام، و (8810) قرص مخدر لعقار الترامادول، و (5000) قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، و (2091) قرص مؤثر، و (5340) قرص منشط، وتنفيذ (30) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (مبالغ مالية – 58 هاتف محمول – 10 سيارة – 3 دراجات نارية – 4 ميزان – 9 قطع سلاح أبيض".

لاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.