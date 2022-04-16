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الخارجية الروسية: ألمانيا تصنع جرثومات حمى الضنك وفيروس غرب النيل بأوكرانيا

السبت، 16 أبريل 2022 11:14 ص
الخارجية الروسية: ألمانيا تصنع جرثومات حمى الضنك وفيروس غرب النيل بأوكرانيا وزير الخارجية الروسى
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ألمانيا تقوم بتصنيع جرثومات حمى الضنك وفيروس غرب النيل بأوكرانيا، موضحة أن ألمانيا تقوم بتصنيع غاز نوفيتشوك السام في معامل بأوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأضافت الخارجية الروسية: "هناك نحو 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا أو ألمانيا في أوكرانيا.. ونحمل ألمانيا مسؤولية أي هجوم بيولوجي للنظام فى كييف".

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.

 

 


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