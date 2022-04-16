الحوثيون: التحرك الأمريكى فى البحر الأحمر يناقض زعم واشنطن دعمها للهدنة

وكالات

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الولايات المتحدة بالتصعيد في البحر الأحمر، بالتزامن مع هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

وكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، عبر "تويتر": "التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة، وأنها إنما تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن".

التحرك الأمريكي في البحر الأحمر في ظل هدنة إنسانية وعسكرية في اليمن يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة وأنها إنما تسعى لتكريس حالة العدوان والحصار على اليمن . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 15, 2022