التعليم: تعيينات مسابقة 30 ألف معلم لسد العجز فى رياض الأطفال والابتدائية

محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم الانتهاء من تحديد التخصصات المطلوبة فى مسابقة 30 ألف معلم وخريطة العجز على مستوى المدرسة والمادة الدراسية، وتم إرسالها إلى جهاز التنظيم والإدارة استعدادا للإعلان عن فتح باب التقدم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعيينات سوف تكون الأولوية فيها لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية فقط، نظرا لأن العجز في المرحلتين أكبر من الإعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن العمل والتعيين سيكون وفق الثابت في محل إقامة المتقدم، قائلة: "التعاقد سيكون على مستوى الإدارة والمديرية".

وأكدت المصادر أن فتح باب التعيين سيكون على مستوى المحافظات وفق الاحتياجات وأعداد العجز والتقدم سيكون على مستوى المحافظة أي أن كل محافظة سوف تقبل أبنائها وفق محل الإقامة لكل متقدم، حتى لا يطلب بعد التعيين النقل أو العمل في مدرسة قريبة منه، قائلة: "لن يكون بعد التعيين تقليل اغتراب لأن الوزارة لن تسمح بأن تكون مدرسة بها أعداد كبيرة من المعلمين ومدرسة أخرى في منطقة معينة في نفس المحافظة تعانى من عجز"، متابعة: "ستكون هناك عدالة في توزيع المعلمين الذين سيتم تعيينهم وفق العجز في كل مدرسة على مستوى الإدارة والمديرية والمحافظة".

وأوضحت المصادر أنه سيتم تعيين احتياجات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في التخصصات التي تحتاج إلى معلمين سواء معلم فصل أو مواد أخرى.