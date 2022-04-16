التصديري للصناعات الكيماوية: طلبات أمريكية وأوروبية لاستيراد الأسمدة المصرية

كتب - إسلام سعيد

تلقي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة طلبا من أكثر من دولة بالعمل علي استيراد الاسمدة المصرية ومعرفة سبل التعاون المتاحة في هذا المجال، حيث تلقي المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الأسمدة المصرية مطالبا بتعميم الفرص علي جميع الشركات والمصانع المنتجة للأسمدة التابعة للقطاع العام والخاص ومنها علي سبيل المثال طلب الأرجنتين باستيراد الأسمدة من مصر.

كما تلقي المجلس خطاب من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية بشأن طلب 3 شركات بوسنيه متخصصة ( جمهورية البوسنه والهرسك) في استيراد نحو 100 ألف طن من الاسمدة الزراعية من مصر .

وأبدت اليونان اهتمامها باستيراد منتجات الأسمدة والبتروكيماويات من مصر وطالبت بموافاتها ببيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأسمدة والبروكيماويات .

من جانبه قام المجلس بموافاه الجهات المختلفة بقائمة بأكبر الشركات المصرية العاملة في تصنيع الاسمدة وتضم 19 شركة علي رأسها كيما وحلوان للأسمدة وأبو زعبل وايفرجرو وتكنوجرين وابوقير، مقترحا عقد لقاءات مع الجهات الراغبة في التعاون مع الجانب المصري مع تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والمستوردة للوقوف علي متطلبات كل دولة علي حده.

صادرات الأسمدة خلال ٢٠٢١ سجلت ٢.٢٩٦ مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي ٦١% مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي بلغت خلاله حجم الصادرات. المصرية نحو ١.٤٢٦ مليار دولار ، جاءت الارجنتين علي قائمة الدول المستوردة للسماد المصرى خلال ٢٠٢٠ بقيمة بلغت ٣٣٤.٨٦ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨٩% مقارنة بعام ٢٠٢٠

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٩٩.٢٧ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨١% مقارنه بالعام السابق عليه وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٣٥.٦ مليون دولار محققة تراجع في معدل النمو بلغ ٣٤% .

وجاءت تركيا في المرتبة الرابعه محققة معدل نمو سلبي بلغ ٢٨% ليصل حجم وارداتها من مصر حوالي ٢٠٧.٧ مليون دولار وجاءت فرنسا في المرتبة الخامسه محققة معدل نمو في الصادرات إليها لا يزيد عن ١٢% ليصل حجم الصادرات نحو ٢٠٣.٤٩ مليون دولار يليها ايطاليا بحجم صادرات يصل ١٥٦.٦ مليون دولار ويليها اليونان بحجم صادرات يصل إلي ١١٧.٣ مليون دولار وبلغت الصادرات إلي الولايات المتحده الامريكية نحو ١٠٤.٤ مليون دولار