اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أبريل 2022 01:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحقيقات: المتهمة بسرقة مجوهرات من شقة بالمعادى استغلت عملها بالمكان

السبت، 16 أبريل 2022 01:00 ص
التحقيقات: المتهمة بسرقة مجوهرات من شقة بالمعادى استغلت عملها بالمكان سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمعادى استغلت عملها لدى المجنى عليه ونفذت جريمتها.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالى - المصوغات الذهبية) بمسكنها كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات وإتهمها بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


سرقة

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

سرقة مشغولات ذهبية

المعادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة