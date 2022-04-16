اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 01:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر.. 7 دقائق مدة التكبير

السبت، 16 أبريل 2022 11:26 م
الأوقاف تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر.. 7 دقائق مدة التكبير صلاة العيد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت أنها تقام في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها. 
 
وفيما يلى ضوابط صلاة عبد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة: 
1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.
2. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.
3. أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.
4. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.
5. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق أنه سيتم السماح بأداء صلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام.
 
وشدد جمعة ،على أنه سيتم منع صلاة العيد في الساحات وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها أو التحكم في تدافع الناس عليها .
 
 

صلاة العيد

اماكن صلاة العيد

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى والجامعة بنفس ضوابط العام الماضى

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:15 م

الإعلامى زينهم البدوى النائب الأسبق لرئيس الإذاعة المصرية في حوار خاص مع "اليوم السابع": أصعب المواقف خلال تغطيتى شعار صلاة العيد من المسجد الإبراهيمى.. وعدم حضور قارئ القرآن.. وكان السيناريو الإلهى رحيما بنا

السبت، 05 فبراير 2022 11:53 م

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 26 أكتوبر 1973.. «السادات» يؤدى صلاة العيد فى «الحسين» ويزور قبر ومنزل عبدالناصر.. قصف إسرائيلى على السويس.. وعلاء الخولى يقود معركة توزيع التموين فى المدينة المحاصرة

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:00 ص

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بالعلمين الجديدة.. ويستعرض خطط التنمية والتطوير

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 04:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة