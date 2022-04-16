الأمن العراقى يوضح حقيقة سقوط ضحايا جراء قصف بطائرة مسيرة فى نينوى

وكالات

نشرت خلية الإعلام الأمني العراقي بيانا، يوم الجمعة، نفت فيه الأنباء المتداولة بشأن سقوط ضحايا جراء قصف طائرة مسيرة موقعا لـ"الحشد العشائري" بمدينة نينوى.

وقالت الخلية في البيان إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن (سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج 78 حشد عشائري في ناحية زمار غربي نينوى)، وهذه المعلومات غير صحيحة".

وأكدت الخلية أن "الحادث عبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار 60 ملم، ما أدى إلى إصابة أحد المقاتلين بإصابة بسيطة"، مضيفة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.