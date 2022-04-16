اليوم السابع
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اشتعال أتوبيس رحلات بطريق أسيوط البحر الأحمر دون وقوع إصابات أو ضحايا

السبت، 16 أبريل 2022 10:44 ص
اشتعال أتوبيس رحلات بطريق أسيوط البحر الأحمر دون وقوع إصابات أو ضحايا جانب من حريق الاتوبيس
هيثم البدري

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أنقذت العناية الآلهية، حياة 50 راكب قبل اشتعال أتوبيس رحلات بطريق أسيوط - البحر الأحمر عند  الكيلو 45، وذلك بعدما تعطل الأتوبيس واندلعت فيه النيران بعد نزول الركاب والسائق  دون وقوع أي إصابات.
 
وتلقت غرفة العمليات بمحافظة أسيوط، إخطارًا من وحدة الإسعاف المعينة بطريق أسيوط البحر الأحمر الكيلو 45 يفيد ورود بلاغ باشتعال النيران أتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق أسيوط_البحر الأحمر دون معرفة الأسباب .
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين اشتعال النيران  باتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق البحر الأحمر يحمل رقم ن ف ج 935 وذلك بعد حدوث عطل مفاجئ به وتمكن الركاب وسائق الاتوبيس من النزول قبل اشتعال النيران به بدقائق معدودة دون وقوع اي إصابات  
 
وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق وتحرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة 
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