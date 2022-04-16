وأوضحت الوكالة الوطنية الفلبينية للاستجابة للكوارث - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 151 قتيلا من إجمالي عدد القتلى في منطقة "فيسياس الشرقية"، مشيرة إلى إصابة 8 أشخاص وفقدان 110 أشخاص أخرين جراء العاصفة.



وأفادت الوكالة بتضرر حوالي مليوني شخص بفعل العاصفة ميجي، من بينهم 348 ألف شخص اضطروا إلى النزوح؛ لافتة إلى أن إجمالي 9700 منزل دمروا بشكل جزئي في مناطق "بيكول وفيسياس ومينداناو الشمالية ومنطقة دافاو وكاراجا"، بينما دُمر 664 منزلا بشكل كلي.



وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد تعهد أمس الجمعة بتوفير منازل جديدة لمئات الأسر المتضررة، مشيرا إلى أنه يفضل إعادة تسكينهم على أراضي مسطحة حتى إذا كانت هذه العملية عسيرة.



وفي سياق متصل، يقدر حجم الضرر الزراعي الذي تسببت العاصفة "ميجي" في حدوثه بما يتجاوز قيمته 13 مليون دولار أمريكي (703.3 مليون بيسو فلبيني)، وذلك بحسب مركز عمليات الكوارث التابع لوزارة الزراعة الفلبينية.



وأشارت الوزارة إلى تضرر إجمالي 11 ألفا و666 مزارعا و17 ألفا و530 هكتارا من الأراضي الزراعية بفعل العاصفة.