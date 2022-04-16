إصابة 15 شخصا فى حوادث متفرقة على طرق كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 15 شخصا بإصابات متفرقة في حوادث على عدد من الطرق بمدن محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لعدد من المستشفيات، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع عدد من الحوادث على الطرق أدى لإصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لعدد من المستشفيات، لتلقى العلاج اللازم.

فأصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة لانقلاب سيارة ملاكي بمفارق رافد الطريق الدولي بالقرضا، أدى لإصابة أحمد إبراهيم إبراهيم 27 سنة، باشتباه نزيف بالمخ والبطن، وفايزة خالد لاشين، 19 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، وهالة حسن أبو عبدالله، 34 سنة، بجروح قطعية بالرأس، ووحيد عاطف إبراهيم، 25 سنة، بكسر بالقدم اليسرى، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

كما أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطوبس أبو غنيمة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد بمحافظة البحيرة لتلقى الإسعافات اللازمة.

كما أصيب محمد أحمد مصطفى بدر، 56 سنة، بكسر بالفخذ اليسرى، بسقوطه من علو بسيدى غازي، وتم نقله لمستشفى سيدي غازي المركزي، كما أصيب شخصان في حادث انقلاب توك توك بمزلقان سخا، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخصان فى حادث تصادم بشارع الجيش بدسوق، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.