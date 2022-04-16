اليوم السابع
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السبت، 16 أبريل 2022 01:59 م
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إصابة شاب بحالة تسمم في قرية بالشرقية

السبت، 16 أبريل 2022 01:44 م
إصابة شاب بحالة تسمم في قرية بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب شاب بقرية ميت سهل بمحافظة الشرقية، بحالة إعياء شديدة إثر تناوله حبة الغلة السامة، وتم نقله إلى مستشفى السعديين بدائرة منيا القمح.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى السعديين بوصول"  إ ع ع " 20 عاما مقيم ميت سهيل، مصابا بحالة إعياء شديد.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليه إصابته بحالة تسمم نتيجة تناوله حبة الغلة السامة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية له وتحرير محضر بالواقعة لمعرفة سبب تناوله الحبة السامة.

 

 

 

 


الشرقية

منيا القمح

حبة الغلة

مستشفى السعديين

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