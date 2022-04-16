اليوم السابع
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إزالة وبناء جديد لـ9 مدارس بنطاق مركز الشيخ زويد فى شمال سيناء

السبت، 16 أبريل 2022 07:00 ص
إزالة وبناء جديد لـ9 مدارس بنطاق مركز الشيخ زويد فى شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انتهت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء من تحديد مصير 9 مدارس أصبحت لا تصلح للدراسة بها وتقرر إزالتها وبناء مدارس جديدة فى موقعها.

قال علي عوده النصايرة رئيس قسم التخطيط بالإدارة، إنه قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المدارس التسع، وتقرر إزالتها تمهيدا للبدء فى الإنشاءات الجديدة لهذه المدارس.

وأشار عواد، أن هذه المدارس هي مدرسة الخروبة الابتدائية، ومدرسة الكوزة تعليم أساسي، ومدرسة كرم القواديس الابتدائية، ومدرسة العبيدات تعليم أساسي، ومدرسة النخلات تعليم أساسي، ومدرسة الغراء تعليم أساسي، ومدرسة الشلاق الابتدائية، ومدرسة التومة تعليم أساسي، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية ك 17.

تكونت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، من المهندس عبدالرازق البهنسي، والمهندس إياد حسن بالإدارة الهندسية، والمهندس خالد جبارة استشاري الهيئة، والمهندس  محمد عصمت، والمهندس أحمد الشريف، وعبد العزيز مطر مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وعلى عودة النصايرة رئيس قسم التخطيط بالإدارة.


شمال سيناء

الشيخ زويد

التربية والتعليم

إزالة

التعليم

المدارس

اخبار المحافظات

بناء المدارس

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