أوكرانيا: روسيا تتخذ تدابير لاستعادة القدرة القتالية والتزود بالذخيرة

كتب محمد عبد العظيم

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا تتخذ تدابير لاستعادة القدرة القتالية والتزود مجددا بالذخيرة، موضحة أن روسيا تركز قواتها لإعادة احتلال مناطق احتلها من قبل شمال شرق البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية: "سفن روسيا الحربية تواصل إغلاق ميناء ماريوبول"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشنت روسيا منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية على أوكرانيا، بهدف نزع السلاح وتحييد كييف، التي سعت للانضمام إلى حلف الناتو - أمر وجدته موسكو يهدد أمن وسلام أراضيها مع الدولة الحدودية- وتقلت روسيا جراء تلك الخطوة حزم متتالية من العقوبات الأوروبية والغربية على صعيد اقتصادي ومالي وتكنولوجي طالت النخبة الروسية وأبرز بنوكها، فيما تلقت أوكرانيا مساعدات أمنية واقتصادية وإغاثية لذات الأسباب.