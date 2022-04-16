"أوقاف بورسعيد" تسلم التضامن 6 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا

بورسعيد - محمد عزام

أكد الشيخ جمال عواد - وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، تسليم مديرية التضامن الاجتماعي إلى الآن 6 أطنان من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بشتى أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك ضمن الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، أنه جرى توزيع 2000 شنطة رمضانية علي الأسر الأكثر احتياجاً خاصة بالمناطق في الأحياء الشعبية وجنوب وشرق بورسعيد، كما تم توزيع 4000 كيلو من اللحم البلدي، خلال القوافل المكبرة من الأوقاف والتضامن الاجتماعي، التي قامت بالوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، حيث استهدفت الفئات المستحقة، والتي جرى بحثها من قبل الأجهزة المعنية.



وأشار إلى التوزيع وفقاً لكشوف تم إعدادها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، وما زالت عملية التوزيع مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الكريم.