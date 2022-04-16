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"أوقاف الأقصر" تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام

السبت، 16 أبريل 2022 08:22 م
"أوقاف الأقصر" تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام أوقاف الأقصر تستقبل لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه إستقبلت المديرية الدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام وقدرها 2 طن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الطعام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من هذا المنطلق استقبلت مديرية الأوقاف بالمحافظة الدفعة الرابعة من الدفعات المخصصة من قبل الوزاة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الإطعام لهذا العام 2022 وقدرها 2 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والإحترام والإهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الإختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بوصول تلك الدفعة الرابعة تكون مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ممثلة فى الجهات المختصة قد تسلمت عدد 8 طن من هذا المشروع الكريم، وقد تم الإستلام بحضور وكيل الوزارة، وحضور الشيخ عبد المبدى محمد عبد المبدى المفتش العام بالوزارة، وخالد عبد الغنى عبد الظاهر ممثل مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر.

فيما أكد وكيل أوقاف الأقصر، أنه تسلمت المديرية خلال الـ24 ساعة الماضية الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من قبل الوزراة لمحافظة الأقصر من شنطة رمضان للسلع الجافة هذا العام 2022، والتى بلغ قدرها 14 ألف كيلو أرز، و14 ألف كيلو سكر، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (1)
أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (1)

 

أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (2)
أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (2)

 

أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (3)
أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (3)

 

أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (4)
أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (4)

 

أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (5)
أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الإطعام (5)

 


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